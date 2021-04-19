Калининград, , 19:51 — REGNUM В Калининграде планируют построить киногород «Каливуд». Об этом 19 апреля пишет издание TJ.

По данным TJ, заказчиком «Каливуда» выступает государственное учреждение «Кафедральный собор». В городе для съёмок фильмов планируют задекорировать фасады зданий, проложить брусчатые улицы, разместить два ангара и гостиницу мотельного типа.

Добавим, что по словам представителей «Кафедрального собора», ничего нового строиться не будет, а «Каливуд» — это условное название». «Мы реконструируем помещения на Нарвской, где находится офис собора, потому что многие из них непригодны для эксплуатации. Кинопроизводство — одна из функций реконструированного пространства», — объяснили в соборе.

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