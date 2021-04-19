Москва, , 19:44 — REGNUM Законопроект, направленный на упрощение доступа малого и среднего бизнеса к резидентству в Арктической зоне, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Документ устанавливает исключения для субъектов малого предпринимательства, претендующих на получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации, требований по осуществлению капитальных вложений в создание (строительство) либо модернизацию (реконструкцию) объектов недвижимого имущества.

Перечень видов экономической деятельности, на которые не распространяются требования по осуществлению капитальных вложений в создание (строительство) либо модернизацию (реконструкцию) объектов недвижимого имущества, устанавливается правительством РФ.