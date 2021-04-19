Челябинск, , 19:43 — REGNUM В Челябинске на прошедшей неделе проверили соблюдение масочного режима в 68 единицах общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Проверки проводились совместно с Госавтодорнадзором и полицией. Семерых водителей привлекли к административной ответственности. Кроме того, проверяющие усиленно следят и за дезинфекцией транспортных средств. Троим перевозчикам были направлены соответствующие предписания.

В мэрии напоминают, что маски нужно носить при посещении кинотеатров и театров, предприятий торговли, медицинских и соцучреждений, а также других мест с массовым пребыванием людей.