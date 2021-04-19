Тюмень, , 19:40 — REGNUM Тюменской области предложена для реализации пилотная программа по проведению генотипирования крупного рогатого скота молочных пород и созданию референтной базы животных с достоверными фенотипическими и генотипическими данными. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фонд «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика») подписали соглашение о сотрудничестве с правительством Тюменской области.

«Мы готовы к новым масштабным проектам, стратегическим решениям и практикам, которые раскроют мощный инвестиционный потенциал региона. Успешная работа компании «Иннопрактика» в данном направлении — это бесценный опыт для нас», — отметил глава региона Александр Моор.

Совместно с «Иннопрактикой» тюменские сельхозпроизводители проверят эффективность российских биопрепаратов для животноводства, растениеводства и отработают технологии их применения. Программа испытаний позволит ускорить процесс биологизации сельского хозяйства и поддержит развитие сегментов органической продукции и продукции с улучшенными свойствами.