Москва, , 19:39 — REGNUM По 500 рублей пообещали участникам несогласованных акций в поддержку осуждённого Алексея Навального, сообщает 19 апреля публицист Армен Гаспарян в своём Telegram-канале.

Отмечается, что организатор акции Леонид Волков, бывший сотрудник Навального, заранее предвидит «позор 21 апреля», поскольку «все 70% ботов не смогут явиться на митинги, а значит, их надо кем-то замещать».

«И вот они уже ищут массовку. Обещают 500 рублей на руки, — говорится в сообщении. — Зря не говорят про сутки в спецприёмнике и многотысячные штрафы, которые грозят участникам незаконной акции».

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