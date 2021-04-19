Киев, , 19:37 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, Украина осуществила очередной платеж за импорт электроэнергии российской компании «ИнтерРАО», сообщила народный депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Людмила Буймистер.

Она напомнила, что ранее Верховная рада приняла очередное решение о запрете импорта электричества, но пока закон не подписан первыми лицами страны и не вступил в силу.

«Лоббисты российского импорта решили не терять времени… Параллельно растет импорт тока из Беларуси. Сегодня максимальный объем поставок с конца марта», — отметила Буймистер.

ИА REGNUM напоминает, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссиив январе-феврале 2021 года, поскольку в стране «внезапно» закончились запасы угля. Согласно официальной статистике, за первые 3 месяца затраты на импорт электричества превысили 950 млн грн. Как только необходимость в дополнительных объемах электричества пропала, политики Украины устроили состязание с громкими заявлениями о необходимости запретить импорт из России.