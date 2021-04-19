Ньон, Швейцария, , 19:37 — REGNUM В УЕФА намерены исключить трех из четырех полуфиналистов текущего розыгрыша Лиги Чемпионов. Речь идет о мадридском «Реале», лондонском «Челси» и «Манчестер Сити», которые 19 апреля объявили об своем участии в европейской Суперлиге. Об этом сообщил корреспондент CNN Танкреди Палмьери.

Ранее Российский Футбольный Союз (РФС) и вице-президент немецкой Бундеслиги Кристиан Зайферт поддержали УЕФА и осудили идею создания Суперлиги. Глава УЕФА Александер Чеферин призвал отстранить от турниров ассоциации участников «сепаратистской лиги».

В ночь 19 апреля 12 европейских клубов, среди которых шесть английских, три испанских и три итальянских, объявили об участии в европейской Суперлиге.