Москва, , 19:34 — REGNUM Законопроект о распространении «Дальневосточного гектара» на Арктическую зону правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

Предлагаемые изменения направлены на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне в целях строительства индивидуального жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой иной хозяйственной деятельности и будут способствовать вовлечению неиспользуемых земель в хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты.

Законопроектом предусматривается механизм, отличающийся от действующего в настоящее время механизма предоставления гражданам земельных участков программы «Дальневосточный гектар». Граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, определенных законами соответствующих субъектов Российской Федерации, относящихся к Арктической зоне. Проект такого закона субъекта Российской Федерации в части описания местоположения территорий действия Федерального закона и определения площади таких территорий должен учитывать интересы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и с этой целью подлежит согласованию в том числе с Минвостокразвития России.

Предоставление участков предлагается осуществить в два этапа. На первом этапе (продолжительностью шесть месяцев) подачу заявлений о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в границах территорий, определенных субъектами Российской Федерации, расположенными в Арктической зоне, смогут осуществлять только граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории соответствующего региона или соответствующего муниципального образования А уже на втором этапе любой гражданин Российской Федерации, а также участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей вправе подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка в границах территорий, определенных субъектами Российской Федерации, расположенными в Арктической зоне.

Где еще можно получить гектар

Закон предполагает, что получить гектар по программе можно будет в следующих регионах: Бурятия, Карелия: муниципальное образование «Беломорский муниципальный район», муниципальное образование «Калевальский национальный муниципальный район», Кемский муниципальный район, муниципальное образование «Костомукшский городской округ», Лоухский муниципальный район, муниципальное образование «Сегежский муниципальный район». Под нормы подпадает Коми: муниципальное образование городского округа «Воркута», муниципальное образование городского округа «Инта», муниципальное образование городского округа «Усинск», муниципальный район «Усть-Цилемский».

«Гектар» распространяется на такие регионы, как Якутия, Забайкальский край, Камчатский край и Красноярский край: муниципальное образование город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, муниципальное образование Туруханский район, сельское поселение «Поселок Суринда», сельское поселение «Поселок Тура», сельское поселение «Поселок Нидым», сельское поселение «Поселок Учами», сельское поселение «Поселок Тутончаны», сельское поселение «Поселок Ессей», сельское поселение «Поселок Чиринда», сельское поселение «Поселок Эконда», сельское поселение «Поселок Кислокан», сельское поселение «Поселок Юкта» Эвенкийского муниципального района.

Закон распространяется на Приморский край, Хабаровский край, Амурскую область и Архангельскую область: муниципальное образование «Город Архангельск», муниципальное образование «Мезенский муниципальный район», муниципальное образование городской округ «Новая Земля», муниципальное образование «Город Новодвинск», муниципальное образование «Онежский муниципальный район», муниципальное образование «Приморский муниципальный район», городской округ «Северодвинск», муниципальное образование «Лешуконский муниципальный район», муниципальное образование «Пинежский муниципальный район.

Кроме того, граждане РФ смогут рассчитывать на гектар в Магаданской области, Мурманской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе.