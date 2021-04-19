Владикавказ, , 19:29 — REGNUM В Северной Осетии нашли замену отправленной в отставку вице-премьеру Ирине Азимовой. На ее место назначена Лариса Туганова. Согласно указу главы республики Сергея Меняйло, она будет работать в должности заместителя главы правительства с приставкой и.о.

Напомним, 15 апреля новый руководитель РСО-Алании Сергей Меняйло отправил Ирину Азимову в отставку с поста вице-премьера. Как сообщало ИА REGNUM, бывшая чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее, 9 апреля, президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Меняйло новым главой Северной Осетии, отправив в отставку Вячеслава Битарова. Меняйло отправил правительство региона в отставку. Все министры будут работать временно на своих должностях до утверждения нового состава правительства.

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