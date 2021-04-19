Киев, , 19:27 — REGNUM Когда страна не имеет собственного производства вакцин, ей приходится стоять в очереди за ними, заявил вечером 19 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день Украина должна была уже получить 3,9 млн доз вакцин от коронавируса (реально получила чуть более 800 тыс. доз от трех разных поставщиков).

«Это при проплаченных нами контрактах, мы заплатили стопроцентную предоплату за эти вакцины», — отметил Степанов.

Министр заявил, что если в ближайшие 2−3 года Украина не наладит собственное производство вакцин, её ждут плачевные последствия, поскольку «никто не может прогнозировать, как в будущем будет вести себя коронавирус, и какие еще могут появиться вирусы».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня на совещании президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине крайне необходимо как можно скорее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Он отметил, что для этой цели в текущем году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн (чуть больше 3 млн долларов). Ранее власти Украины заявили, что намерены в перспективе приобрести 37 млн доз вакцин от коронавируса, причем на поставку 22 млн доз вакцин контракты уже заключены. В этом количестве учтены те вакцины, которые Киев должен получить в рамках программы COVAX.