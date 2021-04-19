Архангельск, , 19:27 — REGNUM За последние сутки в Архангельской области скончались 14 человек с COVID-19, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 910 жителей региона, сообщает федеральный оперштаб.

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По данным штаба, рекорд по суточной смертности от COVID-19 в регионе был побит 16 апреля — тогда было зарегистрировано 20 летальных исходов.

Список заболевших за сутки пополнили 73 человека. Всего с начала пандемии в регионе было зарегистрировано более 61 тысячи носителей коронавируса.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе, за последние сутки в Архангельской области после COVID-19 выздоровели шесть человек. Всего в числе переболевших числятся более 59 тысяч северян.