Москва, , 19:24 — REGNUM Подготовку к встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена обсудили 19 апреля секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан, сообщили в пресс-службе СБ РФ.

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Уточняется, что телефонный разговор, состоявшийся по инициативе американской стороны, включал в себя «обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня».

Стороны отметили «важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия» Москвы и Вашингтона по ядерной проблеме Корейского полуострова и по ядерной сделке с Ираном. Обсуждались и «проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу».

Патрушев в ходе беседы заявил о недопустимости вмешательства Вашингтона во внутренние дела России и её союзников. Он указал «на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введён пакет антироссийских санкций».

Москва выразила готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений с Вашингтоном и обеспечения международной безопасности, хотя США и предпринимают недружественные шаги, существенно портящие отношения.

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