Москва, , 19:24 — REGNUM Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о создании Суперлиги европейскими клубами. Специалист отметил, что «создание так называемой Суперлиги может разрушить устоявшуюся систему управления в футболе». Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе национальной команды.

Ранее против создания европейской Суперлиги выступали в Российском Футбольном Союзе (РФС). Также вице-президент немецкой Бундеслиги Кристиан Зайферт поддержал позицию УЕФА по отношению к Суперлиге.

19 апреля о присоединении к Суперлиге объявили 12 команд: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Атлетико», «Барселона», «Ювентус», «Милан» и «Интер».