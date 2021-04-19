Вашингтон, 19 апреля 2021, 19:29 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан провели телефонный разговор. Об этом 19 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.
Во время переговоров Патрушев сообщил помощнику американского президента, что вмешательство США в дела России и союзников недопустимо.
Также секретарь Совета безопасности РФ указал на необоснованность предлога, который Соединенные Штаты использовали для введения санкций в отношении России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. Также американская сторона выслала десять российских дипломатов. Россия ответила высылкой американских дипломатов.