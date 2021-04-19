Анкара, , 19:29 — REGNUM Турция 19 апреля осудила Саудовскую Аравию за неофициальный бойкот турецких товаров. В свою очередь министр торговли Саудовской Аравии Масид бин Абдулла Аль Касаби направил три письма, в которых выразил обеспокоенность негативным отношением к турецким экспортными товарам и компаниям, подчеркнув постепенное прекращение режима эмбарго, сообщает Haber7.

Ограничительные меры Саудовской Аравии в сфере торговли вызвали бурную дискуссию во Всемирной торговой организации. В связи с поставками, задержанными на таможне, Управление внешней торговли Саудовской Аравии потребовало ускорить процессы вывоза продукции.

Министр торговли Турции Рухсар Пекджан оценила результаты политики систематических ограничительных мер, которые Саудовская Аравия применяет против турецкой продукции с октября 2020 года, и шаги, предпринятые Анкарой против этой блокады. Пекджан заявила, что Саудовская Аравия приостановила импорт красного, белого мяса и продуктов, яиц, меда, молока и молочных смесей из Турции с 15 ноября 2020 года.

Пекджан «Различные турецкие товары в некотором количестве задерживаются на саудовской таможне и не поставляются в магазины. Наши советники в этой стране и атташе выполняют необходимую работу по отгрузке товаров. Однако некоторые продукты, по-видимому, не принимаются саудовской стороной, и принимается решение об их возврате туда, откуда они прибыл».

Напомним, глава Торговой палаты Саудовской Аравии Аджлан аль-Аджлан призвал 3 октября к бойкоту «всего турецкого», включая импорт из этой страны, а также любые связи с ней в сферах инвестиций и туризма, подчеркнув, что это «обязанность каждого саудовца». Призыв к бойкоту прозвучал после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что некоторые страны Персидского залива «нацелены» на Турцию и «проводят политику, дестабилизирующую Ближневосточный регион».