Черкесск, , 19:17 — REGNUM В Карачаево-Черкесии приняли участие в прививочной кампании против COVID-19 свыше 20 тыс. жителей. Из них почти 50% — люди в возрасте старше 60 лет, сообщили в региональном оперативном штабе.

Препарат Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, по данным на 19 апреля, в Карачаево-Черкесии привиты почти 9 тыс. лиц из старшей возрастной категории, при этом около 85 человек имеют диагноз сахарный диабет. Всего в республику поступило свыше 33,3 доз вакцины «Спутник V».

По данным оперштаба на 19 апреля в Карачаево-Черкесии выявлено за последние сутки 11 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся за все время пандемии достигло 19 924 человек.