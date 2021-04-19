Киев, , 19:16 — REGNUM В Верховной раде Украины сегодня, 19 апреля, представили законопроект о медицинском омбудсмене (уполномоченном правительства по медицинским вопросам), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авторами инициативы являются депутаты от «Слуги народа». Главной целью законопроекта является внедрение госконтроля за соблюдением законодательства в здравоохранении.

Как сообщила народный депутат фракции «СН» Ольга Василевская-Смаглюк, сейчас в парламенте Украины с одной стороны получают многочисленные жалобы пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание, а с другой стороны — на нарушение своих прав часто жалуются медработники.

«Часто между пациентами и врачами нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждены защищаться в судах, поскольку достаточной профессиональной медицинской экспертизы пока не существует», — подчеркнула она.

Согласно представленному законопроекту, уполномоченным по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, достигший 30 лет, владеющий государственным языком, обладающий высокими моральными качествами, имеющим высшее юридическое или медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживает в стране.

ИА REGNUM напоминает, что с недавних пор на Украине действует языковой омбудсмен, который следит за ходом процесса украинизации. Предполагается, что в скором времени именно языковой омбудсмен будет выносить штрафы за использование русского языка.