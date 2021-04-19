Тамбов, 19 апреля, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Тамбовская область в 2021 году уделит повышенное внимание уборке территорий в городах и районах. Это будет сделано помимо участия региона в международных и всероссийских субботниках. Об этом заявил сегодня, 19 апреля, губернатор Тамбовщины Александр Никитин на еженедельном оперативном совещании, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Субботник в Тамбовской области

Первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов проинформировал, что 17 апреля Тамбовская область присоединилась к международному субботнику по уборке воинских захоронений, который объединил города России, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.

В Тамбове акция стартовала на Воздвиженском кладбище. Такие же мероприятия прошли во всех городах и районах области. В них приняли участие местные жители, активисты движения «Волонтёры Победы» и партии «Единая Россия».

«Хотелось бы отметить Мичуринск, Мичуринский район, город Кирсанов, Первомайский район, город Моршанск, Токаревский и Уваровский районы — эти территории показали лучший пример вовлечения волонтеров, жителей и муниципальных служащих к приведению в порядок воинских захоронений», — сказал Олег Иванов.

Субботники будут проходить еженедельно во всех муниципалитетах до 22 июня, Дня памяти и скорби. В течение этого времени добровольцы приведут в порядок воинские захоронения, мемориальные плиты, стелы и памятные знаки.

Олег Иванов также добавил, что 24 апреля в регионах страны пройдет всероссийский субботник, посвященный теме городской среды и экологичного поведения. Помочь в благоустройстве региона жители области смогут, приняв участие в голосовании за общественные территории, которые преобразятся в 2022 году. Голосование стартует 26 апреля. Для участия в голосовании необходимо иметь учетную запись на портале «Госуслуги». Можно будет также воспользоваться помощью волонтеров, которые будут находиться в общественных местах во время голосования, рассказывать об участии в нем.

Губернатор отметил важность правильной организации подготовки к субботникам и голосованию за благоустройство территорий в регионе. Кроме того, в ходе обсуждения темы он рассказал о новой инициативе.

«У меня есть предложение, чтобы мы в этом году, помимо участия во всех акциях, уделили повышенное внимание уборке своих территорий, — сказал Александр Никитин, обращаясь к присутствующим, включая глав муниципалитетов. — В прошлом году, учитывая ситуацию с ковидом, у нас не было такой возможности. Так давайте вычистим наши города и районы, выполним работу за два года».