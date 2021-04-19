19 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Рыболовство с некоторых пор в центре внимания вице-премьера РФ Юрия Трутнева и Минвостокразвития РФ. Ставится задача по полной переработке рыбы в России, строятся траулеры и рыбоперерабатывающие заводы. Но учебные заведения для рыбодобывающей отрасли не имеют никакой связи с рыбопромышленниками и готовят студентов по специальностям, которые определили во времена СССР. На выходе «всесторонне развитая личность», но как профессионал, выпускник подготовлен плохо.

Владимир Станулевич, , 21:25 — REGNUM Рыболовство с некоторых пор в центре внимания вице-премьера РФ Юрия Трутнева и Минвостокразвития РФ. Проводятся электронные аукционы на водные ресурсы, ставится задача по полной переработке рыбы в России, строятся траулеры и рыбоперерабатывающие заводы. В Архангельске радуются, что Рыбопромышленный техникум вошел в состав Северного Арктического университета. Но «в море» реформы осуществляют люди. Если они профессионалы — преобразования успешны, если нет — возникает пресловутый «человеческий фактор».

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Вопрос «как оцениваете подготовку кадров для рыболовства?» ИА REGNUM задало председателю Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Андрею Заике.

Андрей Заика: Учебные заведения не имеют никакой связи с рыбопромышленниками и готовят студентов, курсантов по специальностям, которые определили со времен Советского Союза. Учат студентов общеобразовательным дисциплинам: истории, литературе, философии — в ущерб профессиональному образованию. На выходе «всесторонне развитая личность», но как профессионал выпускник подготовлен крайне плохо.

Владимир Станулевич: В чем причина?

Андрей Заика: В том, что система образования существует ради поддержания системы образования. Выпуск качественного, современного специалиста у нее не первая цель. Минобразования РФ не интересуется у рыбопромышленников: «Кого вам надо готовить?» Говорят: «Рыбакам некуда деваться — кого подготовим, того и возьмут».

Андрей Заика, председатель Союза рыболовецких колхозов Архангельской области Личный архив Андрея Заики

Владимир Станулевич: Какой специалист нужен отрасли и какого выпускает система образования?

Андрей Заика: Нужен узкопрофессиональный специалист, потому что дать знания, необходимые специалисту широкого профиля, крайне тяжело. Не надо столько теоретических знаний, им нет прикладного применения. Курсанты сдали экзамен и шутят: «Главное всё забыть, чтобы не засорять голову». И они правы, им эти знания никогда в жизни не понадобятся.

У курсантов должно быть много практики, она должна начинаться на первых курсах — чтобы в процессе обучения ребята получали ответы на вопросы, возникающие во время практики. А получается, что их сначала учат, потом они идут на практику, получают диплом, и все.

Владимир Станулевич: Получается, бюджетные деньги на такое образование выброшены на ветер?

Андрей Заика: Да, от тех знаний, которые курсант получает, мне как работодателю нужно 10%. А знаний, которых я от выпускника жду, он не имеет.

Владимир Станулевич: Возникают в связи с такой подготовкой кадров аварийные ситуации на море?

Андрей Заика: Ну естественно, ведь человек выходит теоретиком. Он больше теоретик, чем практик.

Владимир Станулевич: Рыбопромышленники пытались «достучаться» до Министерства образования РФ?

Андрей Заика: Неоднократно. Об этой проблеме рыбопромышленники постоянно говорят и пишут. Но попыток достучаться «наверх» все меньше, потому что мы уже привыкли, что нас никто не слушает.

Владимир Станулевич: А президенту Владимиру Путину писали?

Андрей Заика: Рыбопромышленники достаточно скромные люди. Писать президенту, наверное, еще не время.

Александр Крутиков, бывший заместитель министра Минвостокразвития РФ Личный архив Александра Крутикова

Ситуацию прокомментировал один из разработчиков реформ в рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока и Арктики, бывший заместитель министра Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

Владимир Станулевич: Рыбопромышленники жалуются, что подготовка кадров для рыбной отрасли в отрыве от практики. Впустую расходуются бюджетные деньги, снижается эффективность отрасли. Почему так происходит?

Александр Крутиков: Это происходит и в системе профобразования в целом и в системе образования в Арктической зоне в частности. Еще в период работы в Минвостокразвития РФ я исследовал соответствие профессионального образования в Арктике той потребности, которая возникнет для новых инвестиционных проектов. Анализ показал огромную пропасть между вузами и реальным сектором экономики в Арктической зоне. Вузовское образование в Арктике обеспечивает эту потребность от 5 до 30%. 70% кадров не готовятся или готовятся недостаточно. Люди будут уезжать за образованием в другие регионы и вряд ли вернутся. Это один из ключевых факторов, объясняющих миграционный отток населения.

Владимир Станулевич: Что делать?

Александр Крутиков: Менять образовательные программы исходя из того, что нужно. Интенсивность морских перевозок в Арктике будет только нарастать, моряков потребуется много.

В Архангельске существует Арктический федеральный университет, статус которого предусматривает высокую автономность при формировании образовательных программ. В соответствии с федеральным законом «Об образовании», федеральные университеты вправе разрабатывать не только свои программы, но и свои образовательные стандарты.

Владимир Станулевич: Как это могло бы выглядеть по морским специальностям?

Александр Крутиков: Университет вправе, если он принимает решение готовить моряков, разработать стандарт их подготовки для Северного Ледовитого океана. Утвердить и на его основе принять отдельную образовательную программу. Только федеральные университеты, МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбГУ на это имеют право.

В прошлом году я с командой Минвостокразвития РФ помогал передать Архангельский рыбохозяйственный техникум из структуры Мурманского университета в состав Северного Арктического федерального университета. Таким образом появилась база, правда, для среднего профобразования, на основе которой можно развивать систему подготовки специалистов для рыбной отрасли. Это крайне перспективное направление работы не только для Архангельской области, но и для всей Арктики и Дальнего Востока.

Студенты Архангельского морского рыбопромышленного техникума Mstu.edu.ru

Владимир Станулевич: Почему отрасль и подготовка для нее кадров разошлись в разные стороны? Почему рыбаки не могут достучаться до министерств?

Александр Крутиков: Подготовка морских специалистов традиционно была в ведении Минтранса и Росморречфлота, они координируют систему их подготовки. Надо выстраивать отношения с ними, и, главное, надо объединять моряков, рыбаков и выступать единым фронтом — тогда рыбаки однозначно будут услышаны. Под одну компанию вузы менять программы не будут, а когда вся отрасль консолидируется, ее услышат.

Для начала я бы на месте рыбопромышленников проработал возможные решения с руководством САФУ — Елена Кудряшова специалист в сфере образования. Если проблема требует изменений на федеральном уровне, уже вместе с университетом обратился бы в Росморречфлот и Минтранс. В этом случае вероятность быть услышанным и понятым будет выше.