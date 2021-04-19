Киев, , 19:09 — REGNUM Власти Украины не намерены ужесточать локдаун на майские и пасхальные праздники, заявил вечером 19 апреля министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Чиновник подчеркнул, что на праздники не будут вводить никаких особых режимов.

«Если какой-то регион будет находиться на «красном» уровне опасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в «красном» уровне опасности. То есть граждане должны придерживаться тех правил, которые уже были установлены», — пояснил Степанов.

Министр пояснил, что говоря об «особом режиме» на праздники, власти будут просто просить людей ограничивать контакты и не создавать большие скопления.

ИА REGNUM напоминает, что власти ряда городов Украины заявили, что готовят дополнительные противоэпидемические мероприятия на пасхальные праздники. В частности, дополнительные ограничения точно будут введены в Киеве. Во Львове праздник Пасхи также будет проходить с соблюдением жестких карантинных ограничений — освящение корзин будет происходить только на улице и в домашний условиях.