Москва, , 19:08 — REGNUM Вопрос поставки в Боливию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» обсудили в ходе телефонных переговоров российский и боливийский президенты Владимир Путин и Луис Арсе, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.

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Обсуждая двусторонние отношения, главы государств затронули тему вакцин от коронавируса. Они продуктивно поговорили на тему «поставок российской вакцины «Спутник V» в Боливию».

Напомним, Боливия одной из первых одобрила применение «Спутника V» на своей территории. Вторая партия российской вакцины была доставлена в Боливию 14 апреля.

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