Москва, , 19:06 — REGNUM «РОССИЯ» СТОЛКНУЛАСЬ С ПТИЦАМИ

Аэропорт Санкт-Петербург (Пулково). На послеполетном осмотре обнаружены повреждения самолета А-319 от столкновения с птицами. Трещина стекла рулежной фары, две пробоины на носке левого внешнего закрылка. Воздушное судно снято с рейса. Самолет А-319, рейс «Сочи — Санкт-Петербург (Пулково)». Авиакомпания «Россия».

САМОЛЕТ АН-2 ЗАЦЕПИЛ ЛИНИЮ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Самарская область, Большеглушицкий район. В 3 км от села Константиновка, при выполнении авиационно-химических работ, воздушное судно Ан-2 зацепило шасси линию электропередач и произвело вынужденную посадку. После осмотра воздушного судна на наличие повреждений, командир принял решение продолжить полёт. Самолёт Ан-2. Эксплуатант авиакомпания «Лотос» (Калмыкия, Элиста).

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» — СТОЛКНОВЕНИЕ С ПТИЦЕЙ

Аэропорт Краснодар (Пашковский). После посадки самолета А-320 командир доложил о столкновении с птицей на предпосадочной прямой. В результате осмотра на стоянке обнаружены отдельные пятна крови в районе кока. Повреждений нет. Самолет А-320, рейс «Москва (Домодедово) — Краснодар (Пашковский)». Эксплуатант авиакомпания «Уральские авиалинии».

У СУПЕРДЖЕТА НЕ УБРАЛОСЬ ШАССИ

Москва. После взлета экипаж самолета доложил, что не сработала о сигнализация неуборки основных стоек шасси и решение командира о возврате на аэродром вылета. Экипаж продолжил полет до аэропорта назначения Кызыл. Самолёт RRJ-100, рейс «Москва (Домодедово) — Кызыл». Авиакомпания «ИрАэро».

ИНСУЛЬТ У КОМАНДИРА ЯПОНСКОГО БОРТА. ПОСАДКА В НОВОСИБИРСКЕ

Новосибирск. Экипаж самолета В-787 доложил о медицинской проблеме на борту: у командира потеря сознания, предварительно инсульт, принял решение следовать на запасной аэродром Новосибирск (Толмачево). Посадка прошла благополучно. Больной госпитализирован. Самолет B-787−800, рейс «Париж — Токио». Авиакомпания «All Nippon».

У САМОЛЕТА ОТКАЗАЛА СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Тюмень. В командир доложил о проблеме с системой кондиционирования (система кондиционирования отвечает и за наддув салона самолета — является важным элементом), следует на аэродром назначения Нижневартовск. Самолет CRJ1/M, рейс «Екатеринбург (Кольцово) — Нижневартовск». Посадка прошла благополучно. Эксплуатант авиакомпания «РусЛайн».