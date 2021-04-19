Тамбов, 19 апреля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин рекомендовал главам муниципалитетов нарастить темп работ по устранению дефектов на дорогах общего пользования. Он обязал муниципалитеты завершить основную часть ямочного ремонта до майских праздников. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики по итогам оперативного совещания.

Tambov.gov.ru Оперативное совещание в Тамбовской области

К устранению дефектов на дорогах приступили почти во всех районах, в том числе в ряде из них (в частности, в Знаменском, Жердевском и Гавриловском районах) завершено более 40%. Между тем в целом по области работы по ямочному ремонту выполнены на площади 31 тыс. кв. метров, что составляет 10% от требуемого объема.

Особое внимание Александр Никитин обратил на то, как устраняют деформации на городских дорогах. В частности, в Кирсанове подрядные организации завершили ямочный ремонт. В Рассказове этот показатель составляет 85%, в Уварове — 60%. Чуть более трети дефектов дорожного полотна пока устранили в Мичуринске. В Моршанске, Тамбове и Котовске не выполнено и пятой части намеченных работ.

Глава региона отметил, что такое положение дел недопустимо.

«Мы выслушали всех выступающих, включая глав муниципалитетов, и понимаем: нужны корректировки. Необходимо усилить претензионную работу в тех случаях, когда дороги находятся на гарантии. Если понадобится — «взять за жабры» ответственных за эту работу», — подчеркнул Александр Никитин.

Губернатор подчеркнул, что дороги «люди видят каждый день, с дефектами дорожного полотна сталкиваются и водители, и пешеходы». По его словам, можно к майским праздникам «всё разукрасить, везде повесить гирлянды, но люди ждут от нас не этого или не только этого»:

«Так что к 1 мая необходимо выполнить максимальный объем ямочных работ».

В противном случае, как отметил губернатор, к должностным лицам, ответственным за содержание дорог, будут применены меры административного воздействия.

Кроме того, для приведения дорог в порядок глава региона поручил рассмотреть возможность выделения дополнительных средств муниципалитетам.