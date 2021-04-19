Москва, , 18:56 — REGNUM Блогер Даня Милохин в компании друзей дал концерт на Павелецком вокзале в Москве. Об этом 19 апреля пишет издание Elle Girl.

По данным издания, Милохин посвятил выступление болеющему Ярославу Андрееву — продюсеру TikTok-хауса «Dream Team House». Блогер исполнил свой хит «Тусим», пока его друзья были на «подтанцовке».

Добавим, что прохожие оценили выступление Милохина с друзьями. Кто-то даже пожертвовал им 100 рублей.

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