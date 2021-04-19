Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Релиз приключенческой игры Psychonauts 2 всё ещё планируется в 2021 году. Об этом 19 апреля сообщили представители студии Double Fine на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/DoubleFine/status/1384125798148317184

Представители студии заверили игроков в том, что Psychonauts 2 существует, в неё уже можно играть и релиз состоится в 2021 году. Однако точная дата всё ещё неизвестна.

Напомним, изначально Psychonauts 2 должна была выйти в 2018 году. После этого релиз неоднократно переносили.

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