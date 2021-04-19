Москва, , 18:45 — REGNUM Дело возбуждено ФАС в отношении Google LLC, сообщили 19 апреля в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Google Chrome Google

«По мнению ведомства, компания злоупотребляет доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube», — говорится в сообщении.

Уточняется, что дело возбуждено после заявления, поступившего в ФАС от Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий». Организация заявила о ряде действий Google (внезапная блокировка, удаление аккаунтов и контента пользователей на YouTube), которые требуют проверки.

Проверив заявление, ФАС пришла к выводу, что Google применяет непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращением контента пользователей на YoTube.

Именно из-за этого возникают внезапные блокировки и удаления аккаунтов пользователей без предупреждения и без обоснования действий. В итоге происходит ущемление интересов пользователей и ограничение конкуренции на смежных рынках. ФАС готовит оценку действиям Google LLC и их последствиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Привлечь Google к ответу не мешает уже ничего — Washington Examiner