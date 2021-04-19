Лондон, , 18:44 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 2963 новых случая заражения коронавирусом, скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом сообщает 19 апреля правительство Соединённого Королевства.

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За весь период с начала пандемии на территории страны выявлено уже 4 390 783 носителя коронавирусной инфекции, по меньшей мере 127 274 случая заболевания привели к летальному исходу пациентов.

Сообщается также, что за минувшую неделю в Великобритании число новых инфицированных сократилось на 10%, а количество умерших от COVID-19 — на 26,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Правительство также приводит данные о ходе вакцинации населения, согласно которым первую дозу прививки получили уже 32 932 448 человек, обоими компонентами вакцины привиты 10 152 039 человек.