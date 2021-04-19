Ванкувер, Канада, , 18:41 — REGNUM Mass Effect Legendary Edition в России не выйдет на физических носителях. Об этом 19 апреля сообщает «Игромания».

Представитель компании «СофтКлаб» (издатель проекта в России) рассказал, что «это было сделано по обоюдному решению сторон исходя из коммерческих соображений». «Игромания» считает, что ключевой проблемой выпуска переиздания на дисках в России стала слишком высокая цена проекта.

Напомним, релиз Mass Effect Legendary Edition состоится 14 мая 2021 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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