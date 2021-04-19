Москва, , 18:41 — REGNUM YouTube-шоу «Подруги» закрывается. Об этом 19 апреля сообщила одна из участниц Татьяна Мингалимова в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CN2CJipFb7R/

По словам Мингалимовой, у проекта «ещё есть минимум один совместный выпуск», который будет опубликован в скором времени. Также она отметила, что «никакой драмы нет» и участницы «единовременно приняли это решение». «Мы выдохлись, мы разные, мы делаем своё», — объяснила Мингалимова.

ИА REGNUM напоминает, что YouTube-шоу «Подруги» выходило в течение двух лет. Ведущие обсуждали разные темы — от секса до дискриминации и феминизма.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вам учиться надо, Лариса» — Николай Соболев о конфликте Карнавал и Долиной