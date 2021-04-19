Нур-Султан, , 18:37 — REGNUM Крупнейшее в СНГ животноводческое предприятие ТОО «Парижская коммуна — XXI», расположенное в Актюбинской области Казахстана, находится под угрозой уничтожения из-за действий местных властей, сообщил ИА REGNUM представитель коллектива предприятия. По его словам, в этой связи коллектив животноводческого комплекса — около 600 человек — объявил долгосрочную голодовку.

«Таким образом коллектив комплекса протестует против действия местных властей, которые предпринимают меры, направленные на то, чтобы искусственно сделать предприятие банкротом, по всей видимости, в целях дальнейшего рейдерского захвата», отметил собеседник агентства.

Он указал, что акимат (администрация) области довел своими действиями ситуацию практически до экологической и эпидемиологической катастрофы.

«Перекрыта канализационная и другая инфраструктура предприятия, задыхаются и гибнут 40 тысяч животных, с утра до вечера силовики, работники акимата, проверяющие органы находятся на предприятии и саботируют все действия по спасению животных и предприятия в целом», подчеркнул наш собеседник.

Он указал, что неправомерные действия местных властей губят один из передовых животноводческих комплексов не только в стране, но и на просторах СНГ.

«Это гордость и достояние страны. Мы направили жалобу в Совет безопасности Казахстана, антикоррупционный комитет республики, другие ведомства, а пока будем голодать, чтобы спасти то, что с нуля создавалось нами», заключил собеседник агентства.