Лос-Анджелес, США, 19 апреля 2021, 18:35 — REGNUM Marvel Entertainment представила первый трейлер кинокомикса «Шан-Чи и легенда десяти колец». Его опубликовали 19 апреля на официальном YouTube-канале компании.
Картина расскажет о мастере боевых искусств, который внедряется в таинственную организацию «Десять колец». Премьера фильма ожидается 3 сентября 2021 года.
Напомним, режиссёром кинокомикса выступил Дестин Дэниел Креттон. Главную роль в фильме исполнил Симу Лю.
Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Сокола и Зимнего солдата» хотела бы сыграть известного рестлера