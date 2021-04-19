Стокгольм, , 18:36 — REGNUM Вооруженные силы Швеции окажут помощь местным властям трех ленов при вакцинации военнослужащих от COVID-19. После начала последней стадии вакцинации личный состав будет привит усилиями военных медиков. Таким образом, выделения гражданского персонала не потребуется. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Местные власти трех регионов — Вестра-Гёталанда, Халланда и Блекинге — обратились к Вооруженным силам с просьбой об оказании поддержке, чтобы снизить нагрузку на гражданские центры вакцинации.

«Вооруженные силы и ранее предлагали вакцинацию собственного персонала, например, в случае сезонного гриппа или выполнения боевых операций за рубежом. В армейских подразделениях существуют установленные процедуры, как это должно быть реализовано на практике», — заявила в интервью радиостанции Sveriges Radio пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции Тереза Фагерстедт.