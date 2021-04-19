Стокгольм, , 18:42 — REGNUM На прошлой неделе, 16 апреля, государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл был вакцинирован от COVID-19 препаратом производства AstraZeneca. Об этом 19 апреля сообщила газета Aftonbladet.

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«Я хочу послать важный сигнал о том, что препарат от Astra[Zeneca] — отличная вакцина для людей старше 65 лет», — заявил Тегнелл в интервью газете.

По данным Aftonbladet, Тегнелл был вакцинирован 16 апреля.

С 25 марта Агентство общественного здравоохранения рекомендует вводить вакцину AstraZeneca только людям в возрасте 65 лет и старше. Однако Тегнеллу 65 лет исполнилось только на следующие сутки после введения вакцины, то есть 17 апреля.

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