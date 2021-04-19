Казань, , 18:29 — REGNUM 20-летний фланговый атакующий полузащитник казанского «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия пропустит остаток сезона. Об этом 19 апреля заявил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов после медицинского диагностирования повреждения задней поверхности бедра футболиста.

Травму задней поверхности бедра Кварацхелия получил в матче 26 тура Российской Премьер-лиги с «Уралом» (1:0). На 32 минуте встречи футболиста заменил Солтмурад Бакаев.

В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

В последних четырех турах казанскому «Рубину» предстоит сыграть с «Краснодаром», московским «Динамо», тульским «Арсеналом» и волгоградским «Ротором».

На данный момент «Рубин», набрав 46 очков после 26 туров, занимает четвертую позицию в турнирной таблице лиги.