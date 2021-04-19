Киев, , 18:27 — REGNUM Война в Донбассе прекратится, если Киев начнёт выполнять Минские соглашения. Вступление в НАТО — это не способ прекратить войну, заявил 19 апреля глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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Издание Rzeczpospolita опубликовало интервью с украинским оппозиционером, в котором он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что вступление в НАТО нужно Киеву якобы для того, чтобы прекратилась война.

Медведчук заявил, что Киеву надо как минимум выполнить достигнутые договорённости от 22 июля 2020 года, чтобы остановить войну, которую Украина ведёт против Донбасса.

Медведчук «Это первоочередная задача, а далее надо выполнять Минские соглашения в полном объёме, а не рассуждать о вступлении в НАТО».

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