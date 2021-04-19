Вашингтон, , 19:30 — REGNUM В США за последние 24 часа зафиксировано 42 018 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 19 апреля Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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С учетом этих данных, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в США 31,67 млн.

При этом количество погибших от COVID-19 за последние сутки составило 313, а общее число перевалило за отметку в 567 217.

Среди штатов лидирует Флорида, где за день выявлено более 6708 новых случая заражения коронавирусом. На втором месте штат Нью-Йорк — 5465. На третьем — штат Нью-Джерси — 3032.

Как сообщало ИА REGNUM, США остаются на первом месте в мире по числу жертв пандемии и по масштабам распространения коронавируса.