Москва, , 18:25 — REGNUM В России необходимо повысить ключевую ставку Центрального банка, чтобы предотвратить рост инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 апреля заявил профессор РЭШ, директор финансового центра СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов, отвечая на вопрос о том, надо ли ЦБ РФ повышать ключевую ставку.

«Скорее да, чем нет. Текущие показатели как инфляции, так и инфляционных ожиданий находятся на довольно высоких уровнях, и поэтому, вероятно, в будущем инфляционные процессы также будут относительно быстрыми. Чтобы предотвратить рост инфляции, повышение ставки почти необходимо, — сказал Шибанов. — При небольших изменениях, то есть росте на 0,25%, немного выигрывают люди с депозитами и проигрывают заемщики. Но небольшое увеличение не сильно влияет на процентные ставки. Полностью влияние изменения ключевой ставки на экономические переменные происходит за 3−6 кварталов. Поэтому мы увидим существенные последствия скорее к началу 2022 года. При высоком ожидаемом восстановительном росте в 2021 году значительного влияния ставки на экономику пока не будет».

Как полагает Шибанов, по его мнению, максимальное значение ключевой ставки ЦБ РФ к концу года 2021 года — 5,5%.

«Но не факт, что Банку России понадобится столь существенное увеличение ставки — может оказаться достаточным повысить её и до уровня в 5%», — уточнил Шибанов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Денис Домащенко заявил, что от повышения ключевой ставки Банка России на 0,25 или на 0,5 пунктов не будет никаких макроэкономических последствий.

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