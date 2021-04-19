Нью-Дели, , 19:31 — REGNUM Власти национального столичного округа Индии Дели приняли решение закрыть Нью-Дели с 19 апреля по 26 апреля, и ввести на территории города особый режим. Об этом 19 апреля сообщил главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

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«Если мы не введем ограничения сейчас, то мы столкнемся с трагедией», — говорится в сообщении.

Ограничения на передвижения войдут в силу уже сегодня в 20:00 и продлятся до 26 апреля. Исключения будут сделаны только для компаний, занимающихся доставкой продуктов.

Напомним, что в Дели за прошедшие сутки было зарегистрировано более 25 462 новых случаев заражения коронавирусом и в результате этого их общее число стало составлять 853 460. Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов в столице достигло 12 121.