Киев, , 18:20 — REGNUM Энергетическая госкомпания «Нафтогаз Украины» подала иск в суд против правительства страны о «возмещении причиненного ущерба».

Об этом сообщается в постановлении Хозяйственного суда Киева, которое цитируют сегодня, 19 апреля, украинские СМИ.

Согласно источнику, сумма иска составляет 4,5 млрд гривен.

Заседание суда по этому делу состоится 5 мая. Другие подробности пока неизвестны — ни в «Нафтогазе», ни в правительстве ситуацию вокруг этого иска к настоящему моменту не комментировали.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году «Нафтогаз» уже подавал иск против правительства, требуя возмещения убытков в 6,6 млрд грн, возникших из-за отказа кабмина создать механизм и источники компенсации выполнения спецобязательств по поставке газа. Итоговый вердикт, оглашенный в 2019 году, оказался не в пользу «Нафтогаза».