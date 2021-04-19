Москва, , 18:18 — REGNUM В ряде регионов РФ уже сформирована практика эффективного применения средств фото‑ и видеофиксации, которая выражается в первую очередь в неуклонном снижении аварийности и смертности на дорогах. Как заявил 19 апреля ИА REGNUM исполнительный директор Ассоциации «ОКО» Эльдар Тузмухаметов, именно такую практику необходимо развивать и масштабировать на другие регионы.

Напомним, что автоэксперт Петр Шкуматов ранее предложил изменить систему фото‑ и видеофиксации нарушений на дорогах, чтобы она перестала быть просто способом сбора денег с водителей.

«К примеру, в Москве, Московской области, Республике Татарстан — регионах, активно использующих системы фотовидеофиксации — темпы снижения смертности на дорогах являются одними из самых высоких в стране. Так в минувшем году в Москве количество ДТП с пострадавшими сократилось на 14% (с 9,2 тыс. в 2019 году до 7,9 тыс. в 2020 году). По сравнению с 2010 г. снижение составило 32% или 11,7 тыс. ДТП», — отметил эксперт.

По его словам, с момента внедрения системы ФВФ в 2016 году, на дорогах Московской области наблюдается непрерывное снижение количества ДТП со смертельным исходом. Причем в местах установки камер ФВФ динамика снижения интенсивнее: если в целом по региону по официальным данным в 2020 году количество ДТП на дорогах сократилась на 17%, а число погибших — на 12%, то в местах установки комплексов фотовидеофиксации эти показатели снизились соответственно на 23% и на 14% по сравнению с 2019 годом, уточнил Тузмухаметов.

«В Татарии с помощью развития системы фотовидеофиксации и работы сотрудников ГИБДД за 8 лет с 2012 по 2020 годы удалось сократить количество ДТП на 27%, число погибших — на 48% и число раненых — на 31%. И это на фоне роста количества транспортных средств в республике с 1,1 млн единиц в 2012 году до 1,35 млн единиц в 2020 году», — добавил эксперт.

Он подчеркнул, что комплексы фотовидеофиксации в этих регионах устанавливаются по предписанию ГИБДД в местах концентрации ДТП и на аварийноопасных участках.