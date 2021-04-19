Рыбинск, Ярославская область, , 18:17 — REGNUM В Рыбинске выбрали название для нового теплохода — речное судно назовут «Бурлак». Об этом сообщает администрация Рыбинска.

Теплоход Http://rybinsk.ru/

К юбилею Рыбинска власти решили возродить водный транспорт. Судно купили ещё 9 апреля в Ульяновске, тогда же в социальной сети «ВКонтакте» предложили жителям в голосовании выбрать теплоходу имя.

Изначально на голосование предложили пять вариантов — «Рыбинск», «Усть-Шексна», «Федор Ушаков», «Волга» и «Чайка», но один из пользователей Иван Герасимов в комментариях написал свой вариант — «Бурлак». Инициативу мужчины поддержали и другие участники, поэтому власти решили включить название в общее обсуждение, а голосование продлить.

В финале разница между «Бурлаком» и «Рыбинском» разница составила три процента. Выбирать итоговое название доверили экспертам.

«Мы учли активность горожан и инициативу, благодаря которой появилось новое название, и решили поддержать предложение жителей. «Бурлак» имеет непосредственную связь с Рыбинском: мы исторически являемся столицей бурлаков, в нашем городе есть единственный в мире памятник бурлаку, позывной «Бурлак» был у нашего земляка летчика-космонавта Алексея Овчинина. Эти аргументы, поддержка жителей и консультации с экспертным сообществом определи название теплохода, — сообщила начальник управления культуры Марина Воронина.

Сейчас теплоход находится в порту Ульяновска, а прибыть в Рыбинск он должен к Дню города. Водное судно будет возить горожан и гостей города.