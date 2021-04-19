Женева, Швейцария, , 18:15 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приняла решение о продлении еще на три месяца глобального режима чрезвычайного положения в области здравоохранении из-за пандемии COVID-19, сообщает 19 апреля комитет ВОЗ.

«Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», — указано в сообщении комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ВОЗ в марте 2020 года признала ситуацию с коронавирусом пандемией.

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