Москва, , 18:21 — REGNUM Попытка агитировать детей к участию в несанкционированных акциях 21 апреля является аморальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила сопредседатель Национальной родительской ассоциации, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Галина Осокина.

По мнению правозащитницы, организаторы несанкционированной акции работают в интересах иностранных государств. Главная их задача на данном этапе — всеми силами мешать проведению выборов в Госдуму и представительские органы власти на территории России в 2021 году. Для этих целей подобные личности не гнушаются ничем, в том числе и использованием несовершеннолетних в своих политических целях, отметила Осокина. По её мнению, это является не только аморальным, но и представляет угрозу для детей и подростков.

«Использовать детей опасно. Мы не знаем, что придумают они из-за границы. Дети могут пострадать. Они [организаторы] не беспокоятся о детях, им безразлично, как дальше будут жить дети. Им главное выполнить поставленную цель и получить оплату за нее», — подчеркнула член СПЧ.

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