Москва, , 18:12 — REGNUM Итальянский экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера 19 апреля был уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Бари», выступающего в третьем по силе дивизионе Италии — Серии С. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Последние два месяца Каррера проработал в «Бари» после увольнения из греческого АЕКа. В качестве главного тренера московского «Спартака» итальянский специалист приводил команду к победе в Российской Премьер-лиге 2016/17 и Суперкубке России 2017.

После тридцати четырех сыгранных матчей «Бари» с 60 набранными очками идет на четвертой позиции в турнирной таблице группы C итальянской Серии C.