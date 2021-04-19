Сыктывкар, , 18:12 — REGNUM За последние сутки в Коми скончались четверо человек с COVID-19, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 868 жителей республики. Об этом кореспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Коми.

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Число заболевших за сутки пополнили 578 человек, 22 из них — жители Сыктывкара. На лечении находятся более 1300 ковид-пациентов.

По данным республики, с начала пандемии в Коми COVID-19 переболели боле 41 тысячи человек, 54 из них были признаны здоровыми накануне, 18 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне снижения заболеваемости COVID-19 главная больница республики Коми была переведена в доковидный режим работы — в медучреждении возобновили оказание плановой и экстренной медпомощи.