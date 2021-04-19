Москва, , 18:09 — REGNUM Начались масштабные межвидовые учения Северного флота, в которых также задействованы российские военные объекты в Арктике, атомные субмарины, авиация и части ПВО, сообщает 19 апреля пресс-служба Минобороны РФ.

Манёвры проходят под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Особое внимание в рамках учений будет уделено защите экономических объектов России в Арктике, отработке спасательных операций на море в арктическом регионе, методам разрешения потенциально возможных кризисных ситуаций, а также отработке методов защите и обороны морских коммуникаций.

На данный момент начато морское развертывание атомных подводных лодок и корабельных сил, в районы сосредоточения выдвигаются подразделения армейского корпуса Северного флота, армия ВВС и ПВО, входящая в состав СФ, приступила к переброске сил на арктические аэродромы оперативного базирования и наращиванию системы ПВО в Арктике.

«На различных этапах межвидового учения будут задействованы атомные и дизельные подводные лодки, корабли Кольской флотилии разнородных сил и соединения ракетных кораблей, суда обеспечения, подразделения армейского корпуса, летательные аппараты, военная и специальная техника армии ВВС и ПВО Северного флота», — сообщает Минобороны РФ.

«В ходе учения будет проверен уровень подготовленности органов военного управления Северного флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе и управлению межвидовыми группировками в рамках решения данных задач», — подчеркивают российские военные.

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