Калуга, 19 апреля, 2021, 18:11 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы России от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2020 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности. Декларации опубликованы на официальном сайте Госдумы РФ.

Duma.gov.ru

Доход депутата от Калужской области Александра Авдеева (фракция «Единая Россия») за 2020 год составил 5 млн 611 тыс.777 рублей 86 коп. В 2019 году Авдеев заработал 5 млн 433 тыс. 539 руб. 68 коп. В итоге год доход депутата стал больше на 78 тыс. 238 руб. 18 коп. У Александра Авдеева в общедолевой собственности находятся две квартиры — 60,7 и 48,6 кв. метров. Имеет депутат легковой автомобиль Chevrolet Niva. У супруги депутата Авдеева доход за 2020 год составил 3 млн 621 тыс. 084 руб. 87 коп. В 2019 году супруга Авдеева заработала 347 тыс. 403 рубля, 81 коп. За год её доход увеличился на 3 млн 283 тыс. 681 руб. 06 коп. У жены Авдеева в собственности индивидуальный жилой дом 185,10 кв. метров и квартира 56,70 кв. метров. Также у неё в собственности земельный участок для строительства в 1000 кв. метров. У супруги депутата имеется легковой автомобиль Volkswagen Golf Plus.

Коллега Александра Авдеева по думской фракции партии «Единая России» депутат Геннадий Скляр в 2020 году заработал 5 млн 893 тыс. 810 руб. 69 коп. В 2019 году доход Скляра составил 5 млн 584 тыс. 827 руб.63 коп. За год финансовое положение депутата улучшилось на 831 тыс. 112 руб. 11 коп. В 2020 году супруга депутата Геннадия Скляра заработала 1 млн 373 тыс. 674 руб. 85 коп. У супруги Скляра доход за 2019 год составил 816 тыс.243 руб.53 коп. За год супруга парламентария стала богаче на 557 тыс. 431 руб.32 коп. У депутата в собственности земельный участок 1500 кв. метров. Квартира 132,10 кв. метров и ½ квартиры 31,20 кв. метров. Жена депутата владеет легковым автомобилем Nissan X-TRAIL T-32. У неё в собственности земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 1700 кв. м, два садовых земельных участка — 1002 кв. м и 968 кв. м, жилой дом площадью 232,20 кв. м, садовый дом площадью 65,60 кв. м, ½ квартира в 31,2 кв. м, и кирпичный гаражный бокс в 33,4 кв.м.

Депутат Государственной думы России от Калужской области, член фракции «Справедливая Россия» СергейКрючек в 2020 году заработал 5 млн 659 тыс. 657 руб. 95 коп. Доход депутата в 2019 году был 5 млн 74 тыс. 886 руб. 39 коп. За год парламентарий стал богаче на 584 тыс. 771 руб.56 коп. У парламентария в безвозмездном пользовании квартира и ещё 2/4 квартиры в общедолевой собственности на Украине. Депутат владеет двумя легковыми автомобиля Mercedes-Benz GL-Class GL 500 4MATIC AT и Mercedes-Benz S 350 4MATIC. Доход супруги парламентария за 2020 год составил 695 тыс. 672 руб., 06 коп. В 2019 году супруга депутата заработала 227 тыс. 166 рублей.85 коп. За год супруга парламентария стала богаче на 768 тыс.505 руб. 21 коп. Супруга депутата владеет 4 земельными участками для ведения личного подсобного хозяйства. У неё в индивидуальной собственности жилой дом и в общедолевой собственности 1/3 жилого дома. У супруги депутата Крючека в индивидуальной собственности квартира и в общедолевой собственности ½ квартиры. У неё также в общедолевой собственности ½ газопровода 69,50 погонных метров.

У депутатов региональной группы «Единой России», представляющих Брянскую, Калужскую, Смоленскую и Тульскую области, доходы распределились следующим образом. Николай Валуев заработал 20,6 млн рублей против 13,2 млн рублей в 2019 году. Затем — Николай Петрунин с доходом в 18,8 млн рублей (7,7 млн рублей в 2019 году). Наталия Пилюс задекларировала 6,7 млн рублей (6,5 млн рублей в 2019 году), а Артём Туров заработал 5,6 млн рублей (годом ранее его доход составлял 5,3 млн рублей).

Сергей Калашников (региональная группа ЛДПР, представляет Брянскую, Калужскую и Тульскую области) получил за 2020 год 6,2 млн рублей. Данных за 2019 год на сайте Госдумы не предоставлено, поскольку депутат вступил в полномочия в октябре 2020 года.