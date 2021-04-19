Киев, , 18:07 — REGNUM Обострившуюся ситуацию в Донбассе можно урегулировать мирным путем, но для этого Украина должна сделать всё, чтобы выполнялись Минские соглашения, и в первую очередь сама не обострять ситуацию.

Об этом народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сказал в интервью ведущему польскому изданию Rzeczpospolita, материал опубликован 19 апреля.

По мнению лидера оппозиции, в настоящий момент Владимир Зеленский должен проявить политическую волю и предпринять ряд шагов для мирного урегулирования.

«Во-первых, необходимо восстановить режим прекращения огня, который был установлен меморандумом от 22 июля 2020 года. Вначале он выполнялся, но в последние месяцы, когда ослабла политическая воля к мирному урегулированию, не соблюдался ни одной из сторон. Во-вторых, во исполнение Минских соглашений (а Украина для этого ничего не делает) необходимо принятие закона о выборах, закона об амнистии, изменений в Конституцию, касающихся особого статуса, реализация утвержденной «формулы Штайнмайера»», — подчеркнул политик.

Он также отметил, что для Украины возможный выход из Минских соглашений — это путь в никуда. За почти семь лет вооруженного противостояния напряжение уже дошло до критической точки, и это, по мнению Медведчука, следствие многочисленных политических заявлений, прежде всего украинского руководства.

«Эта риторика Зеленского неприемлема, если речь идет о необходимости установления мира. Как неприемлемы и рассуждения отдельных членов его окружения о неких планах в том числе и силового захвата Донбасса. Это самоубийство для Украины. Эта угроза, спровоцированная агрессивными заявлениями и действиями самой украинской власти, является самой серьезной для национальной безопасности Украины», — подчеркнул Медведчук.

Политик считает, что ответственность за мирное урегулирование полностью лежит на Зеленском, а в хоре поддержавших его тон задают США, которые хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно Вашингтону. Кроме того, оппозиционер добавил, что заявления Зеленского о вступлении Украины в НАТО только отдаляют достижение мира.

«Надо выполнять Минские соглашения в полном объеме, а не рассуждать о вступлении в НАТО, что ставит крест на мирном процессе, так как это не воспринимается не только на Донбассе, но и половиной граждан Украины. Неужели завтра Украину примут в НАТО? Нет. И послезавтра не примут. А вот у людей, живущих на Донбассе, разговоры о вступлении в НАТО вызывают отторжение и только затрудняют процесс реинтеграции», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель российского МИДМария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО приведет к необратимым последствиям для украинской государственности. 14 апреля глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что украинская сторона нарушает договорённости по режиму прекращения огня и дополнительным мерам контроля перемирия в Донбассе.