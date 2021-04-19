Нарьян-Мар, , 18:06 — REGNUM На Ярейюском месторождении в НАО произошёл инцидент, в результате которого был допущен выброс нефти. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

По данным губернатора, ЧП произошло накануне, 18 апреля, но известно о нем стало только сегодня.

«К этой минуте известно, что разгерметизация скважины произошла во время плановых ремонтных работ, которые выполняли сотрудники сервисной организации ООО «КРС Евразия», — написал глава региона.

На место аварии вылетела межведомственная группа, которой предстоит выяснить причины инцидента и оценить масштабы ущерба окружающей среде.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярейюскоенефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ) расположено за Полярным кругом, в зоне вечной мерзлоты.Добычу на Ярейюском месторождении ведет ЛУКОЙЛ-Коми.