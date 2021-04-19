Курган, , 18:05 — REGNUM В Курганской области к 19 апреля подтверждено ещё 36 случаев заражения коронавирусом. Из них 19 зафиксировано в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 37 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 19 апреля выявлено 19 999 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 18 498 человек, скончались 368 пациентов с COVID-19.